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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : le classement des buteurs

Par Maxime Barbaud
1 min.
Lionel Messi @Maxppp

La voie était libre pour Lionel Messi de prendre seul la tête du classement des meilleurs buteurs de cette Coupe du Monde. Avec l’élimination du Français, bloqué à 8 buts durant cette compétition, la Pulga pouvait prendre le large lors de l’autre demi-finale entre l’Angleterre et l’Argentine.

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Mais l’octuple Ballon d’Or n’a pas marqué ce soir, préférant offrir deux passes décisives à Enzo Fernandez et Lautaro Martinez pour une victoire renversante et une qualification pour la finale (2-1). Harry Kane n’a pas trouvé la faille non plus et reste bloqué à 6 réalisations dans ce tournoi.

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Le classement des buteurs
#1 Flag Argentine Lionel Messi 8 #2 Flag France Kylian Mbappé 8 #3 Flag Norvège Erling Haaland 7 #4 Flag Angleterre Harry Kane 6 #5 Flag Angleterre Jude Bellingham 6 Voir le classement complet
Pub. le - MAJ le
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