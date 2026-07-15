Coupe du Monde
Coupe du Monde 2026 : le classement des buteurs
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@Maxppp
La voie était libre pour Lionel Messi de prendre seul la tête du classement des meilleurs buteurs de cette Coupe du Monde. Avec l’élimination du Français, bloqué à 8 buts durant cette compétition, la Pulga pouvait prendre le large lors de l’autre demi-finale entre l’Angleterre et l’Argentine.
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Mais l’octuple Ballon d’Or n’a pas marqué ce soir, préférant offrir deux passes décisives à Enzo Fernandez et Lautaro Martinez pour une victoire renversante et une qualification pour la finale (2-1). Harry Kane n’a pas trouvé la faille non plus et reste bloqué à 6 réalisations dans ce tournoi.
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Le classement des buteurs
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