Premier League : Manchester United enchaîne une dixième victoire consécutive à l'extérieur

Après le match nul lors du derby de Manchester, les Red Devils avaient une belle opportunité de se rapprocher du podium à l’occasion de leur déplacement à Sheffield. Les Blades, un adversaire idéal puisque bons derniers du classement de Premier League avec seulement un petit point au compteur après douze rencontres ! Sauf que l’histoire n’a pas commencé de la meilleure des façons. Surtout pour un jeune Mancunien aux dents longues.

Resté à MU après cinq années passées à enchaîner les prêts, Dean Henderson retrouvait Sheffield United, où il était resté deux ans. Titularisé pour la deuxième fois de la saison en Premier League, le portier anglais de 23 ans avait une opportunité de prouver qu’il avait les épaules assez larges pour mettre David De Gea sur le banc durablement. Mais au bout de cinq minutes de jeu, il a commis une grossière erreur de relance qui a profité à David McGoldrick pour l’ouverture du score (1-0, 5e).

Soirée très compliquée pour Henderson

Plombé d’entrée de jeu, MU n'a pas paniqué pour autant. Vingt minutes plus tard, Marcus Rashford, parfaitement lancé en profondeur par Victor Lindelöf, ne s’est pas privé pour remettre les deux équipes à égalité en fusillant Aaron Ramsdale (1-1, 26e). Parfois inquiétés lorsque les Blades persistaient à jouer dans le dos de leur défense, les Red Devils ont finalement réussi à prendre l’avantage grâce à leur duo français Paul Pogba-Anthony Martial. Le deuxième s’y est pris en deux temps pour tromper Ramsdale après un service en profondeur du premier (1-2, 33e).

Au retour des vestiaires, Rashford n’a pas manqué l’occasion de faire le break en concluant une incroyable remontée de balle initiée par Paul Pogba et relayée par Bruno Fernandes et Anthony Martial (1-3, 51e). MU se dirigeait alors vers un succès facile. Mais c’était sans compter sur une nouvelle erreur d’Henderson. Suite à un corner, le portier mancunien restait statique et laissait McGoldrick relancer la fin de match (2-3, 87e). Désireux de mettre De Gea sur le banc, l’Anglais n’a pas vraiment prouvé à Ole Gunnar Solskjaer qu’il méritait la place de numéro 1. A noter quand même sa très belle parade sur une frappe du Français Lys Mousset qui a évité le partage des points. Au final, les Red Devils enchaînent un sixième succès consécutif à l’extérieur cette saison (un dixième depuis la saison dernière) et reviennent à cinq longueurs de Liverpool, mais avec un match en moins au compteur. Sheffield reste 20e avec un seul point.

