Nico Paz climatise le Real Madrid

À l’heure où le Real Madrid enchaîne les recrues (Marc Cucurella et bientôt Bernardo Silva), Nico Paz était annoncé de retour en Espagne. Le milieu de terrain argentin sort d’une bonne saison avec Côme (12 buts et 6 passes décisives) et la Casa Blanca a la possibilité de le rapatrier contre seulement 9 M€ (clause de rachat).

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Cependant, AS assure que Paz a communiqué à la direction merengue qu’il souhaitait rester une saison supplémentaire en Italie. Paz veut jouer régulièrement et veut vivre la toute première campagne de Ligue des Champions du club lombard.