Ligue des Nations : la Finlande s'offre l'Irlande, la Lituanie et l'Albanie dos à dos

La 4e journée de Ligue des Nations se termine ce mercredi et à 18h deux rencontres avaient lieu. D'un côté Finlande - Irlande dans la Ligue B et de l'autre Lituanie - Albanie dans la Ligue C. La première rencontre s'est soldée par une victoire 1-0 des Hiboux Grands Ducs. Ainsi, la Finlande s'en est remise à un but tardif de Fredrik Jensen (67e). Le joueur d'Augsbourg a profité d'un ballon mal repoussé par la défense pour tromper la vigilance de Darren Randolph.

Dans le groupe 4 de la Ligue B de Ligue des Nations, la Finlande prend la tête provisoirement avec 9 points. L'équipe nordiste devance de deux points le Pays de Galles qui joue ce soir contre la Bulgarie. De l'autre côté, en Ligue C, la Lituanie et l'Albanie se sont rendues coup pour coup, mais se quittent sur un match nul 0-0. Les Baltes prennent provisoirement la tête du groupe 4 à égalité de points avec leur adversaire du soir. Le Belarus reçoit le Kazakhstan ce soir et si l'une des deux équipes l'emporte, elle prendra seule la tête du groupe.

Les matches de 18h :

Finlande 1-0 Irlande : Fredrik Jensen (67e) pour la Finlande

Lituanie 0-0 Albanie

Classement Groupe 4 Ligue B :

1) Finlande 9 points +3 (4 journées)

2) Pays de Galles 7 points +2 (3 journées)

3) Irlande 2 points -2 (4 journées)

4) Bulgarie 1 point -3 (3 journées)

Classement Groupe 4 Ligue C :