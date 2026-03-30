L’UEFA va proposer des tarifs révolutionnaires pour le prochain Euro

Si la Coupe du Monde 2026 va coûter un rein aux amoureux du ballon rond, l’Euro 2028 pourrait, lui, être bien plus accessible. En effet, selon les dernières informations du Times, l’UEFA s’est engagée à proposer des billets plus qu’abordables.

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Pour la compétition qui se tiendra en 2028 au Royaume-Uni et en Irlande, l’instance devrait proposer des billets à moins de 35 euros, soit moins cher qu’une place de parking pour la Coupe du monde 2026. Avis aux intéressés…