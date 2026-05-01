Gianni Infantino a tenté de réunir les fédérations israélienne et palestinienne
Gianni Infantino se retrouve au cœur d’une nouvelle polémique. Après de multiples hésitations au sujet de la présence de l’Iran au Mondial 2026, le président de la FIFA a encore fait parler de lui. Hier, lors du congrès de la FIFA organisé à Vancouver (Canada), Infantino a tenté de provoquer une image dite "symbolique" en réunissant sur une même photo Jibril Rajoub et Basim Sheikh Sulimane, respectivement à la tête des fédérations palestinienne et israélienne de football. Seulement, cette initiative — assez risquée puisque le contexte géopolitique est tendu — a aussitôt échoué. En effet, le dirigeant palestinien a refusé la rencontre.
Jibril Rajoub a donc justifié son refus devant les médias, et cela, sans passer par quatre chemins. « Ce qu’il se passe en Palestine est horrible, la destruction de toutes les installations sportives à Gaza, les meurtres de centaines de sportifs palestiniens, des employés… Il est temps de rendre justice. La personne qui parlait au nom d’Israël ne faisait même pas attention à toutes ces souffrances, à ce qu’il se passe. J’ai refusé de lui serrer la main. Comment aurais-je pu prendre une photo avec une telle personne ? »
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