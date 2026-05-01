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Gianni Infantino a tenté de réunir les fédérations israélienne et palestinienne

Par Tom Courel
1 min.
Gianni Infantino lors du tirage au sort de la Coupe du Monde @Maxppp

Gianni Infantino se retrouve au cœur d’une nouvelle polémique. Après de multiples hésitations au sujet de la présence de l’Iran au Mondial 2026, le président de la FIFA a encore fait parler de lui. Hier, lors du congrès de la FIFA organisé à Vancouver (Canada), Infantino a tenté de provoquer une image dite "symbolique" en réunissant sur une même photo Jibril Rajoub et Basim Sheikh Sulimane, respectivement à la tête des fédérations palestinienne et israélienne de football. Seulement, cette initiative — assez risquée puisque le contexte géopolitique est tendu — a aussitôt échoué. En effet, le dirigeant palestinien a refusé la rencontre.

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Jibril Rajoub a donc justifié son refus devant les médias, et cela, sans passer par quatre chemins. « Ce qu’il se passe en Palestine est horrible, la destruction de toutes les installations sportives à Gaza, les meurtres de centaines de sportifs palestiniens, des employés… Il est temps de rendre justice. La personne qui parlait au nom d’Israël ne faisait même pas attention à toutes ces souffrances, à ce qu’il se passe. J’ai refusé de lui serrer la main. Comment aurais-je pu prendre une photo avec une telle personne ? »

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