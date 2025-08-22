Le Real Madrid va payer 15 M€ pour réduire les décibels de son stade avant la NFL

Le stade du Real Madrid, le Santiago Bernabéu, s’apprête à accueillir son tout premier match de NFL, une première historique pour les Merengues et pour le football américain en Espagne. Pour l’occasion, le club madrilène ne touchera pas à son vestiaire principal, mais procédera à l’extension des espaces visiteurs et à l’adaptation des zones VIP, des gradins et des accès afin d’accueillir au mieux les spectateurs selon El Partidazo de Cope.

La suite après cette publicité

Cette opération coûtera près de 15 millions d’euros au club, qui souhaite ainsi maîtriser le niveau sonore et garantir une expérience confortable pour tous. L’événement marque une étape importante dans la diversification des activités du Real Madrid et dans la promotion de la NFL sur le sol européen. Un évènement qui devrait plaire à Javier Tebas, le président de La Liga, lui qui veut absolument maximiser les liens entre les Etats-Unis et l’Espagne.