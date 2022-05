Samuel Umtiti est prêt à tout pour quitter le Barça

La suite après cette publicité

Prendre un nouveau départ. Voici ce dont a absolument besoin Samuel Umtiti cet été. Miné par de nombreuses blessures depuis le Mondial 2018, le défenseur central a peu à peu perdu sa place dans le onze titulaire du FC Barcelone jusqu'à devenir indésirable aujourd'hui. Une situation peu évidente à vivre pour l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, qui n'a joué qu'une seule et unique rencontre cette saison. C'était le 12 décembre 2021 face à Osasuna (2-2). Titulaire, Big Sam avait joué 90 minutes.

Big Sam est ouvert à toutes les options

Depuis, plus rien donc pour le champion du monde qui a encore eu quelques pépins physiques. Ce qui n'a pas arrangé ses affaires puisque le Barça a continué à pousser pour le faire partir l'hiver dernier. Mais comme les mercatos précédents, Umtiti est resté à quai. Cet été pourrait bien être finalement la bonne. En effet, les pensionnaires du Camp Nou ont bon espoir de réussir à trouver un nouveau point de chute au Tricolore. Et c'est du côté de la France qu'ils espèrent le placer.

Récemment, Sport a révélé que le Stade Rennais, Montpellier et Nice étaient sur le coup. Lyon, la destination préférée du joueur, suivrait son cas d'assez loin. A l'étranger, Arsenal aurait un oeil sur sa situation. A 28 ans, Umtiti va arriver à un tournant cet été, lui qui n'a plus beaucoup joué et qui a suscité des doutes concernant son état de forme. Conscient qu'il joue gros, le Français est prêt à tout pour quitter le Barça cet été. C'est ce qu'affirme Mundo Deportivo ce jeudi.

Le défenseur ne veut pas être un problème pour le Barça

Le média catalan explique qu'il est ouvert à toutes les options et qu'il accepterait un prêt comme un transfert si cela peut profiter aux Culés financièrement. Il se sentirait redevable envers le Barça et aurait souffert de ne pas avoir pu rendre la confiance que le club lui a donné en misant sur lui. Il ne voudrait pas être un problème pour les Blaugranas. C'est ce qu'il aurait avoué en privé selon MD. Mais c'est ce qu'il a aussi montré en public.

Rappelons qu'au mois de janvier, il a prolongé son contrat jusqu'en 2026 à la surprise générale. On a ensuite appris que son salaire a été revu à la baisse et qu'il dispose à présent d'une clause libératoire qui lui permet de partir pour zéro euro. Des conditions que le joueur a accepté pour faciliter la vie de son club et aussi pour pouvoir s'en aller sans causer des soucis. L'été promet donc d'être animé pour Umtiti, qui n'a toutefois pas de destination, ni de proposition concrète à l'heure actuelle.