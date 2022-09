PSG : Vitinha juge la Ligue 1

Cet été, le Paris Saint-Germain est allé débaucher Vitinha. Le milieu du FC Porto s'est vite intégré au sein de l'équipe de Christophe Galtier alors qu'il découvre la Ligue 1. Un championnat qui le surprend comme il l'a avoué lors d'un entretien accordé au site officiel du PSG.

« J'avais une idée de ce qu'était la Ligue 1, mais regarder et jouer un championnat sont deux choses très différentes. Les matchs sont tous très compétitifs. Les équipes sont difficiles à battre. Elles sont organisées, physiques, ce qui fait que la plupart de nos matches sont des rencontres durant lesquelles nous avons le ballon. Cela demande beaucoup de travail et de mobilité, mais nous avons jusqu'à maintenant réussi et nous voulons continuer ainsi. Concernant les autres équipes et l'expérience que j'ai eue jusqu'à présent, ce qui m'a marqué, c'est surtout la taille des stades, les différences entre les stades, l'ambiance des supporters, l’atmosphère de ce grand championnat. Il y a de très bonnes ambiances pour jouer, comme à Lille, à Nantes ou à Toulouse. Je m'amuse beaucoup et je veux continuer comme ça, avec le plus de victoires possible.» Pour continuer cette belle série, il faudra faire tomber l'OL dimanche soir au Groupama Stadium.