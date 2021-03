EdF : Adrien Rabiot prudent concernant sa place à l’Euro

Depuis quelques matches maintenant, Adrien Rabiot semble faire partie des plans de Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus fait très souvent confiance au milieu de la Juventus dans son onze. Mais pour Rabiot, ce n’est pas pour autant qu’il est assuré d’avoir une place à l’Euro. Dans un entretien accordé à RTL, l’ancien Parisien a expliqué être très prudent pour ne pas revivre ce qu’il a vécu à la Coupe du monde 2018 (il n’avait été que parmi les réservistes ).

« Si je pense y être (ndlr : à l'Euro) sans problème ? Je ne me dis plus ça. Par le passé, j'ai pu être surpris. Je n'y vais pas avec cette idée. L'idée, c'est que les matchs qui se jouent là, ce sont les éliminatoires. Sans penser plus loin. Après, il reste deux mois de compétition en club, sans se blesser. Je vais tout donner là et sur les deux mois qui restent. J'espère y être. C'est un rêve. Tous les matchs sont des rêves en équipe de France, mais l'Euro... on a le potentiel, les joueurs, le groupe vit bien, ce serait dommage de ne pas tout donner pour aller au bout. »