Équipe de France : les dernières tendances avant la liste de Didier Deschamps

Le suspense sera bientôt levé pour les internationaux français. Le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, dévoilera sa liste (de 23 ou 26 joueurs) pour la Coupe du monde, le mercredi 9 novembre, à partir de 20h. Et à la veille de cette liste, l'équipe de France est toujours confrontée à plusieurs incertitudes liées à l'état de santé de plusieurs joueurs. Selon L'Équipe, si Didier Deschamps est réticent à emmener un groupe de 26 joueurs au Qatar, la liste pourrait comprendre 24 ou 25 noms, en fonction des forfaits.

Parmi les absents, on sait déjà que le sélectionneur va définitivement devoir renoncer à Paul Pogba, forfait depuis une semaine, et à N'Golo Kanté, depuis la mi-octobre, deux cadres du dernier Mondial 2018. Autre grande incertitude, Raphaël Varane, blessé lors de Chelsea-Manchester United (1-1), le 22 octobre, ne rejouera pas avec les Red Devils jusqu'à la fin d'année, mais devrait être apte pour s'envoler au Qatar. Une excellente nouvelle pour le staff des Bleus.

La défense des Bleus décimée

Et si l'ex-Madrilène devrait bien être là, le doute règne autour des autres Bleus qui l'accompagneront dans le secteur défensif. De retour avec le PSG, Presnel Kimpembe avait rechuté et était forfait à Lorient, ce week-end (1-2). Le défenseur doit reprendre l'entraînement collectif jeudi avec son club et son état de santé s'améliore, mais il n'a joué que 70 minutes depuis sa blessure, le 10 septembre. Jules Koundé, forfait ce week-end avec le Barça, est dans un cas similaire, mais devrait être disponible pour la réception d'Osasuna, ce mardi soir.

En revanche, d'autres vont beaucoup mieux. À l'instar de William Saliba, leader de Premier League avec Arsenal, et a été élu homme du match lors de la victoire des Gunners à Chelsea (1-0), dimanche. Tout comme Théo Hernandez, buteur contre Spezia (2-1). De retour sur les terrains, Lucas Hernandez est entré à la 64e minute lors de la victoire du Bayern au Hertha Berlin (3-2), samedi. Lucas Digne a fait un grand match et a inscrit un coup franc direct avec Aston Villa, face à Manchester United (3-1). Il devrait être en concurrence avec Ferland Mendy, qui ne s'est encore jamais imposé auprès de DD, pour une place au Mondial.

Le Real Madrid reste flou avec Karim Benzema

Le doute règne aussi autour de Mike Maignan, qui n'a pas joué depuis la première période de France-Autriche (2-0), le 22 septembre. Forfait lors de la défaite au Rayo Vallecano (3-2), Karim Benzema reste aussi incertain, même si Carlo Ancelotti a assuré qu'il serait apte pour la dernière de la saison, contre Cadix. Pour le reste de l'attaque, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé seront là, sauf énorme surprise, alors que Christopher Nkunku et Ousmane Dembélé, qui cartonnent avec Leipzig et le FC Barcelone, sont également pressentis pour figurer dans la liste. Olivier Giroud, également buteur ce week-end avec Milan, est aussi un candidat sérieux.

Enfin, pour revenir aux blessures de Pogba et Kanté, les noms d'Eduardo Camavinga, Jordan Veretout et Boubacar Kamara - dont le forfait pour la Coupe du monde avait d'abord été annoncé - reviennent souvent pour les remplacer. Titulaire ce lundi avec le Real Madrid, Aurélien Tchouaméni sera évidemment présent au milieu de terrain, alors que Mattéo Guendouzi, Youssouf Fofana et Adrien Rabiot sont également les mieux placés pour les dernières places à prendre dans l'entrejeu.