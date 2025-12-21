L’offre beIN SPORTS CONNECT pour suivre la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies, Maroc 2025 !

C’est le cadeau de Noël avant l’heure pour les amoureux du ballon rond. Après des mois d’attente, la CAN 2025 débarque enfin sur les terres marocaines. Et le programme s’annonce explosif dès le coup d’envoi. Tout commence fort avec le pays hôte, le Maroc, grand favori à domicile, qui affrontera les Comores ce dimanche 21 décembre à 20h00, en direct sur beIN SPORTS. Dès le lendemain, lundi 22 décembre à 21h00, place au recordman de titres, l’Égypte, qui fera son entrée en lice face au Zimbabwe.

La suite après cette publicité

Mais ce n’est pas tout, le calendrier nous réserve un véritable marathon de football pour les fêtes. Dès le lendemain, préparez-vous à vibrer avec l’entrée en lice des cadors du continent. Le Sénégal affrontera le Botswana (16h), suivi du Nigeria face à la Tanzanie (18h30) et de la Tunisie contre l’Ouganda (21h). Et parce que le spectacle ne s’arrête jamais, la veille de Noël, le mercredi 24 décembre, sera une journée de folie : le Burkina Faso-Guinée équatoriale (13h30) en entrée, l’Algérie face au Soudan (16h), la Côte d’Ivoire contre le Mozambique (18h30) et enfin le Cameroun face au Gabon (21h) pour clore le bal. De quoi passer le réveillon de noël avec le meilleur du football africain.

L’intégralité de la CAN mais aussi les meilleurs matchs du Real Madrid, du Barça ou du Bayern Munich !

Pour profiter pleinement de cette période exceptionnelle et vivre la fièvre de la CAN, découvrez l’offre beIN SPORTS CONNECT*. Que comporte cette offre ? L’accès illimité aux plus grandes compétitions. En plus de l’intégralité de la CAN, vibrez chaque saison avec une affiche par journée de Ligue 1 McDonald’s (le samedi à 17h**), la Coupe de France Crédit Agricole, la Ligue 2 BKT, mais aussi le meilleur du foot européen avec LALIGA EA SPORTS, la Bundesliga, la Liga Portugal et la Süper Lig turque.

La suite après cette publicité

Vous êtes aussi fan de sports US ou de tennis ? Cette offre spéciale est faite pour vous. Elle inclut la NBA, la NFL, la MLB, la NHL, le tournoi de Wimbledon et le circuit WTA, sans oublier l’Investec Champions Cup et la Liqui Moly Starligue. Le tout au tarif imbattable de 15€ par mois avec abonnement mensuel. Une offre* incontournable pour passer un hiver au chaud devant de nombreuses compétitions sportives.

Cette offre tombe à point nommé avec cette CAN, déjà annoncée comme celle de tous les records. Alors, pour vivre un moment inoubliable, n’hésitez pas, c’est par

ici !

La suite après cette publicité

*Offre valable en France métropolitaine jusqu’au 12 Janvier 2026 et soumise à conditions. Voir modalités sur boutique.canalplus.com.

**Hors programmation exceptionnelle