France - Côte d’Ivoire : les compositions officielles

Ce jeudi, place à un sacré match amical de préparation à la Coupe du Monde 2026 entre la France et la Côte d’Ivoire. À domicile, les Bleus s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Mike Maignan qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano et Theo Hernandez en défense. Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot composent l’entrejeu. En pointe, Kylian Mbappé est accompagné par Michael Olise, Rayan Cherki et Marcus Thuram.

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De leur côté, les Éléphants s’articulent dans un 4-4-2 avec Yahia Fofana dans les cages derrière Guéla Doué, Emmanuel Agbadou, Wilfried Singo et Ghislain Konan. Le milieu de terrain est assuré par Seko Fofana et Franck Kessié tandis que Simon Adingra et Yan Diomandé prennent les couloirs. Devant, Elye Wahi est soutenu par Oumar Diakité.

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Les compositions

France : Maignan - Koundé, Upamecano, Konaté, T. Hernandez - Tchouaméni, Rabiot - Olise, Cherki, Thuram - Mbappé

Côte d’Ivoire : Y. Fofana - G. Doué, Agbadou, Singo, Konan - Adingra, Fofana, Kessié, Y. Diomandé - Diakité, Wahi