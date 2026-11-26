Grâce à une belle performance, l’AS Rome a tenu tête au PSG (2-2) ce mercredi en Ligue des Champions. L’entraîneur romain Gian Piero Gasperini a forcément apprécié la partie livrée par son équipe au Parc des Princes.

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«Je rentre à Rome très satisfait. C’est une grande performance de notre part, collectivement et individuellement, contre une équipe de grande qualité, extraordinaire. C’est la meilleure équipe au monde en ce moment. C’était un test très important pour nous. On a été très bon dans la circulation rapide de la balle et pour couper les transitions du PSG. Je vais certainement la regarder, car je pense que le contenu est très bon. Ça va nous servir pour le reste de la saison. On sort de ce match avec un boost au moral», a déclaré le technicien italien en conférence de presse.