Coupe du Monde 2026 : l’international sud-africain Jayden Adams retrouvé mort à 25 ans

Quelques jours seulement après la fin de son aventure à la Coupe du Monde 2026, le football sud-africain est frappé par une terrible nouvelle. Selon plusieurs médias locaux, l’international des Bafana Bafana Jayden Adams est décédé ce samedi à l’âge de 25 ans. Son mentor, Brendine Johnson, a confirmé la disparition du milieu de terrain à Soccer Laduma, expliquant que le joueur était revenu du Mondial avec de grandes ambitions pour la suite de sa carrière, notamment après le sacre de son club, Mamelodi Sundowns. Pour l’heure, ni le club sud-africain ni la Fédération sud-africaine (SAFA) n’ont publié de communiqué officiel.

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Les circonstances exactes de son décès demeurent toutefois floues. Des rumeurs relayées localement évoquent un possible suicide lié à une dépression, mais aucune source officielle n’a confirmé cette hypothèse à ce stade. La prudence reste donc de mise en attendant d’éventuelles précisions des autorités ou de la famille. International depuis 2023, Jayden Adams comptait neuf sélections avec l’Afrique du Sud et avait participé à trois rencontres lors du Mondial 2026…