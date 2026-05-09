Real Madrid : Arbeloa annonce la présence de Tchouameni dans le groupe face au Barça

A la surprise générale, Aurélien Tchouameni tiendra bien sa place ce dimanche lors du Classico. C’est son entraîneur Alvaro Arbeloa qui a annoncé ce samedi en conférence de presse qu’il ferait partie du groupe pour le déplacement en Catalogne.

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Un choix étonnant au regard des incidents de ces derniers jours, mais qui montre bien la volonté du club de tourner la page. C’est d’ailleurs une expression qui est souvent sortie de la bouche du coach madrilène face aux médias aujourd’hui. Mais à l’invers du Français, Federico Valverde ne fera pas le déplacement à Barcelone. L’Uruguayen souffre d’un traumatisme crânien et sa durée d’indisponibilité était fixée entre 10 et 14 jours.