Menu Rechercher
Commenter
Liga

Real Madrid : Arbeloa annonce la présence de Tchouameni dans le groupe face au Barça

Par Jordan Pardon
1 min.
Aurélien Tchouaméni avec le Real Madrid @Maxppp
Regarder en direct sur beIN SPORTS
Barcelone Real Madrid Voir sur beIN SPORTS

A la surprise générale, Aurélien Tchouameni tiendra bien sa place ce dimanche lors du Classico. C’est son entraîneur Alvaro Arbeloa qui a annoncé ce samedi en conférence de presse qu’il ferait partie du groupe pour le déplacement en Catalogne.

La suite après cette publicité

Un choix étonnant au regard des incidents de ces derniers jours, mais qui montre bien la volonté du club de tourner la page. C’est d’ailleurs une expression qui est souvent sortie de la bouche du coach madrilène face aux médias aujourd’hui. Mais à l’invers du Français, Federico Valverde ne fera pas le déplacement à Barcelone. L’Uruguayen souffre d’un traumatisme crânien et sa durée d’indisponibilité était fixée entre 10 et 14 jours.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Barcelone
Aurélien Tchouameni

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Barcelone Logo Barcelone
Aurélien Tchouameni Aurélien Tchouameni
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier