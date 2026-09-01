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Officiel Bundesliga

Neil El Aynaoui rebondit à Leipzig

Par Aurélien Macedo
1 min.
NEA @Maxppp

Bloqué du côté de l’AS Roma où son temps de jeu n’a pas été à la hauteur de ce qu’il espérait, Neil El Aynoaui rejoint l’Allemagne. Le milieu marocain de 25 ans arrive sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

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«L’AS Roma annonce avoir trouvé un accord avec le RB Leipzig pour le transfert de Neil El Aynaoui. L’opération se conclut par un prêt assorti d’une option d’achat. Sous le maillot des Giallorossi, le milieu de terrain a disputé 35 matchs en championnat et en coupe, inscrivant deux buts. Bonne chance pour la suite, Neil !», peut-on lire.

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Serie A
Leipzig
Rome
Neil El Aynaoui

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Bundesliga Bundesliga
Serie A Serie A
Leipzig Logo RB Leipzig
Rome Logo AS Rome
Neil El Aynaoui Neil El Aynaoui
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