L’OM et l’AS Monaco tentent le coup Mohamadou Kanté

Nos régions ont du talent. Et on peut dire que l’Ile-de-France possède notamment un sacré réservoir. C’est là qu’a débuté Mohamadou Kanté. Passé par l’AS Jeunesse Aubervilliers, il a ensuite rejoint le Paris FC en 2021 où il a brillé avec les U19 puis l’équipe réserve. Puis, il a tapé dans l’œil de West Ham et de son président David Sullivan, tombé sous son charme. En 2024, les Londoniens lui ont fait signer un bail de 5 ans, conscient d’avoir une vraie pépite entre leurs mains.

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Près de deux ans plus tard, les Hammers pourraient bien avoir un retour sur investissement avec le milieu défensif. Auteur de 32 matches toutes compétitions confondues cette saison (5 buts et 3 assists), dont 19 avec les pros, le joueur, qui évoluait encore en Régional 1 en France il y a quelque temps, a parfaitement su s’intégrer et monter en puissance en Angleterre. Il n’est donc pas étonnant que le footballeur âgé de 20 ans soit très courtisé après la relégation en Championship de West Ham.

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L’OM et Monaco sont là

Selon nos informations, une vingtaine de clubs européens ont observé le jeune homme et se sont renseignés à son sujet cette année. Des écuries allemandes, autrichiennes, écossaises et même anglaises (Premier League) se sont penchées sur son cas. En Italie aussi, plusieurs clubs sont à l’affût, dont la Fiorentina qui apprécie son profil puissant et solide. Il faut dire qu’il culmine à 1m90. Le tout en ayant un sacré volume de jeu et une grosse frappe de balle.

Doué des deux pieds, bien qu’il soit droitier, Kanté a un style qui plaît. En France, où on le connaît depuis son passage dans la capitale, plusieurs clubs sont aussi prêts à l’accueillir cet été. Selon nos informations, l’Olympique de Marseille, qui n’est pas encore fixé auprès de la DNCG, et l’AS Monaco sont intéressés par le natif de Paris. Sous contrat jusqu’en 2031, Kanté risque d’avoir l’embarras du choix cet été. West Ham a fixé son prix à 20 M€. Mais il n’est pas impossible qu’il parte pour moins. Un prêt pourrait aussi être une formule privilégiée par des clubs qui rencontrent quelques soucis financiers.