Mercato : une offre de 58 M€ arrive pour Maxence Lacroix

La surprise du chef. Le 14 mai dernier, Didier Deschamps a dévoilé sa liste de 26 pour la Coupe du Monde 2026. Parmi eux, Maxence Lacroix. Le défenseur de Crystal Palace n’était pas assuré d’être du voyage, lui qui a pointé le bout de son nez dans la dernière ligne droite lors du rassemblement du mois de mars dernier. Son attitude et ses qualités ont été appréciées par le staff tricolore, qui lui a donc fait une place cet été. A 26 ans, le Français vit donc son premier Mondial. Pour le moment, c’est dans la peau d’un remplaçant qu’il a débuté cette expérience. Mais demain, il devrait être titularisé face à la Norvège lors de la troisième et dernière journée dans le groupe I. Il devrait ainsi remplacer William Saliba, qui pourra reposer son dos.

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Pour Lacroix, c’est un nouveau pas en avant dans une carrière construite de manière réfléchie. Passé notamment par le FC Sochaux-Montbéliard, où il a fini sa pré-formation et débuté dans le monde professionnel, il a ensuite rejoint Wolfsbourg avant de filer à Crystal Palace, où il a souhaité passer un cap supplémentaire comme il l’a avoué sur le site de la FFF. «Oui, surtout en faisant le choix de Palace car j’arrivais dans un championnat, la Premier League, où évoluent les meilleurs joueurs. On se frotte aux meilleures équipes, tous les week-ends, elles te poussent à donner le maximum. À mon arrivée, j’avais dit à l’entraîneur : "je veux être en Équipe de France". C’était un objectif dans un coin de ma tête. Il m’avait répondu : "concentre toi sur le club, l’équipe et si tu travailles bien tu auras ce que tu veux." »

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Des Bleus aux Blues ?

Et il a bien eu ce dont il rêvait puisqu’il totalise déjà 4 capes avec les A. Ce qu’il a montré sous le maillot frappé du coq a convaincu le staff. Ce qu’il a fait à Crystal Palace aussi. Cette saison, le natif de Villeneuve-Saint-Georges a participé à 55 rencontres toutes compétitions confondues, dont 53 en tant que titulaire. En ce qui concerne sa ligne de statistiques, il a marqué 3 buts et donné 3 passes décisives. Il a aussi écopé de seulement 6 cartons jaunes, à un poste où on est justement sollicité (1 carton rouge). Sa régularité, sa solidité défensive ou encore son self-contrôle ont impressionné Chelsea. Ce n’est pas un secret, les Blues apprécient beaucoup son profil. Mais nous n’en sommes plus au stade du simple intérêt. Les choses deviennent plus concrètes et sérieuses.

Ce jeudi, l’Evening Standard révèle que les pensionnaires de Stamford Bridge ont entamé les discussions préliminaires pour le transfert de l’international tricolore, qui serait ouvert à cette option. Même son de cloche chez Sky Sports, qui parle de premiers contacts, ainsi que dans les colonnes du Telegraph. Le média anglais assure que le Frenchy est la priorité de Xabi Alonso qui veut un joueur expérimenté et prêt pour la Premier League. Lacroix, qui a passé deux ans chez les Eagles, coche toutes les cases. D’ailleurs, Crystal Palace s’attend à recevoir une proposition assez vite de la part des Blues, qui pourraient profiter de la vente de Trevoh Chalobah à Côme pour renflouer ses caisses et financer cette opération. Le Daily Mail va même plus loin et révèle que Chelsea prépare une première proposition d’environ 58 M€. Les choses devraient s’accélérer dans les prochains jours ou après la Coupe du Monde 2026 pour Lacroix.