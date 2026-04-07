PSG : Bradley Barcola participe à l’entraînement collectif avant Liverpool

Touché à la cheville contre Chelsea lors du match retour du 8e de finale de Ligue des Champions, Bradley Barcola devait être absent un mois pour se soigner. Après avoir raté le rassemblement avec l’Équipe de France, le joueur formé à l’OL devait ainsi être absent pour l’un des deux matches de Ligue des Champions face à Liverpool.

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À moins que. Dans l’extrait des 15 premières minutes de l’entraînement des hommes de Luis Enrique ce mardi, on y voit Bradley Barcola en compagnie de ses coéquipiers. L’occasion pour l’ailier de 23 ans de prendre part à un toro avec ses collègues et d’apparaître en jambes. Barcola sera-t-il présent face à Liverpool ce mercredi ? Affaire à suivre…

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