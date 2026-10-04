Zinédine Zidane tire un premier bilan de ses débuts avec l’Équipe de France

Nommé à la tête de l’Équipe de France après la Coupe du Monde pour amorcer un nouveau cycle, Zinedine Zidane a déjà mis tout le monde d’accord. Alors que les joueurs sont sous son charme, son aura fait également effet chez les supporters français, acquis à sa cause avant même sa nomination. Sur le pré, les résultats sont bons. Sur ses deux premiers matches à l’extérieur, la France s’est imposée par deux fois sur la plus petite des marges en Turquie et en Belgique (0-1). Si les Bleus n’ont pas offert de feux d’artifice offensifs sur le terrain, ils ont fait preuve d’un sérieux défensif encourageant pour poser les bases du projet de Zizou.

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Ce vendredi, le couac face à l’Italie (1-1) a été la première ombre au tableau qui est venu rappeler qu’il reste quand même du travail pour redevenir la meilleure nation du monde. Présent face aux médias ce dimanche à la veille de l’ultime match face à la Belgique (20h45), le nouveau sélectionneur a d’abord analysé la bascule entre le banc du Real Madrid et celui de l’équipe nationale : «ce sont les mêmes exigences. La différence, c’est juste que ça n’arrête jamais (en club). Le quotidien, j’ai adoré faire ça mais maintenant, j’ai une autre casquette. La volonté de bien travailler autour de mon équipe, c’est la même.»

« Je suis très satisfait de ce que j’ai vu »

Interrogé ensuite sur la dynamique sportive de son équipe et sa méthode de travail, Zidane a tenu à réaffirmer ses ambitions qu’il compte atteindre avec des joueurs dont il a salué l’état d’esprit : «la victoire ? On a toujours envie de gagner, on est des compétiteurs. L’important, c’est de bien préparer notre match et être à l’aise sur le terrain. Je suis très satisfait de l’état d’esprit jusqu’à présent. (…) Je peux ne pas dire certaines choses mais j’essaie d’être le plus sincère dans ce que je veux transmettre. J’ai des convictions, j’aime l’Équipe de France, j’ai des joueurs top. Je sais que ça va prendre du temps. Je suis très satisfait de ce que j’ai vu.»

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Enfin, relancé sur la fin de cette première trêve internationale de plus de deux semaines, il n’a pas caché un léger pincement au cœur avant le dernier rendez-vous face aux Diables Rouges : «c’était top de pouvoir passer 15 jours avec mes joueurs. Je suis un peu frustré que ça s’arrête. Il y a un dernier coup de collier à donner pour sortir de ce stage en étant tous contents. Je le suis, les joueurs ont vraiment bien travaillé.» Nul doute qu’il souhaiterait terminer par une victoire, qui serait sa première au Stade de France sur le banc des Bleus. Réponse ce lundi.