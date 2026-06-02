Accord de principe trouvé entre Liverpool et Andoni Iraola

L’histoire entre Arne Slot et Liverpool s’est achevée samedi 30 mai. Alors que son maintien semblait d’actualité ces dernières semaines malgré une saison plus que décevante, le technicien néerlandais a finalement quitté ses fonctions avec effet immédiat. Dans un communiqué, les dirigeants des Reds ont expliqué avoir estimé qu’un changement de direction était nécessaire pour que le club poursuive sa progression et lance un nouveau cycle.

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Ce choix marque la fin d’une collaboration de deux saisons durant laquelle Slot aura néanmoins offert une Premier League à Liverpool en 2025. Mais les résultats de cet exercice 2025/2026 et les performances insuffisantes malgré les gros investissements mis en place ont convaincu la direction d’agir rapidement. Avec l’objectif de retrouver les sommets sur le plan national et continental, les pensionnaires d’Anfield se sont immédiatement activés pour identifier son successeur.

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Andoni Iraola va prendre les commandes

Et selon les informations de Fabrizio Romano, Liverpool a trouvé un accord de principe avec Andoni Iraola. Le journaliste italien affirme que le technicien espagnol a donné son feu vert aux Reds et que les derniers détails de son arrivée sont désormais réglés. Une tendance confirmée dans la foulée par Sky Germany, qui indique également que l’ancien entraîneur du Rayo Vallecano va s’engager avec le club de la Mersey.

Des médias anglais, comme Sky Sports ou The Athletic, évoquent des discussions et négociations avancées mais pas encore d’accord. Toutefois, ils précisent que le dossier est sur la bonne voie. Très apprécié pour son travail accompli à Bournemouth, Iraola était considéré depuis plusieurs semaines comme le grand favori pour succéder à Slot. Sauf retournement de situation de dernière minute, l’Espagnol va désormais avoir la tâche d’ouvrir une nouvelle ère à Anfield et de ramener les Reds au sommet.