Ligue 1 : l’OL s’offre un récital contre Rennes et monte sur le podium, premier succès pour Toulouse et Le Mans

Tous deux engagés en Ligue Europa cette semaine, avec des fortunes diverses pour leur début de campagne en C3, l’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais s’affrontaient lors du multiplex de ce samedi soir, comptant pour la 5e journée de Ligue 1. Les organismes n’étant pas forcément aux beaux fixes après les échéances européennes, Paulo Fonseca et Franck Haise ont choisi de faire tourner. Côté OL, seuls Moussa Niakhaté, Tyler Morton et Loïs Openda enchainaient après la victoire à Anderlecht (1-2). À Rennes, le néo-international français Estéban Lepaul débutait sur le banc, après avoir joué contre le Sturm Graz (0-0), remplacé par Boulaye Dia. Eliezer Mayenda et Arnaud Nordin, habituels remplaçants, occupaient eux les côtés du 4-1-4-1 breton. Ce choc, avec en guise de récompense la deuxième place du championnat pour le vainqueur, s’est débloqué en l’espace de sept petites minutes : décalé par Tolisso sur la droite, Ernest Nuamah ajustait Samba du pied gauche pour ouvrir la marque pour l’OL (1-0).

La suite après cette publicité

Malgré l’interruption, les Lyonnais se sont régalés face aux Bretons

Meilleur buteur lyonnais en compétition officielle cette saison (3), le Ghanéen ne profitait finalement pas du caviar d’Openda et butait finalement sur Samba quelques minutes plus tard (20e). En difficulté sur le plan physique, les Bretons ont eu du mal à contenir les déplacements d’Openda et, surtout, de Pavel Šulc. La preuve sur le second but où le Tchèque, qui avait hérité d’un ballon de Nuamah à gauche, retrouvait son partenaire d’attaque lancé à toute vitesse pour tromper à nouveau Samba (30e, 2-0). Rien, ni personne ne semblait alors s’opposer à un festival des Rhodaniens… si ce n’est leurs propres supporters. Quelques instants après le but du break, la rencontre était interrompue suite à une banderole déployée en tribune contre l’ASSE et des chants insultants.

Après une explication entre le capitaine Corentin Tolisso et une partie des supporters lyonnais, ainsi qu’un retour temporaire des deux effectifs aux vestiaires, la rencontre a finalement repris après un quart d’heure d’interruption. En seconde période, Zachary Athekame poussait le ballon au fond des filets pour doucher les espoirs rennais (49e, 3-0) et fêtait également son retour en sélection suisse. Le latéral droit se muait ensuite en passeur décisif, après un déboulé sur la droite, un centre laissé passer par Boudache et une frappe sublime de Tolisso (76e, 4-0). Quatre buts, aucun encaissé, le tout contre un concurrent direct à la course pour la Ligue des Champions : soirée réussie pour les Gones, qui s’emparent de la deuxième place du championnat, avec une meilleure différence de buts que le Paris FC, à deux points de l’AS Monaco. De son côté, Rennes a concédé sa première défaite de la saison, ainsi que sa plus large défaite sous Franck Haise en compétition officielle.

La suite après cette publicité

Toulouse et Le Mans enfin victorieux, troisième défaite d’affilée pour Troyes

Dans le même temps, Toulouse recevait Le Havre dans un match entre deux équipes qui n’ont toujours pas remporté la moindre rencontre dans cet exercice 2026/2027. Une rencontre durant laquelle Casper Tengstedt, recruté en provenance du Feyenoord cet été, en a profité pour marquer les esprits pour sa première devant ses nouveaux supporters. Déjà buteur à Lorient le week-end dernier, l’avant-centre danois a signé un doublé (49e s.p., 51e) pour permettre au Téfécé de décrocher son premier succès en championnat cette saison (3-2).

Très entreprenant depuis le début de la saison, mais toujours pas récompensé par la moindre victoire, Le Mans a également décroché ses trois premiers points en Ligue 1, face à Lorient. Au Stade Marie-Marvingt, les Manceaux ont parfaitement débuté leur rencontre avec cette frappe d’Adil Bourabaa et cette erreur de main de Mvogo (3e, 1-0). Habibou Diallo doublait la mise de la tête en seconde période pour le break (57e, 2-0). La réduction de l’écart de Jensen (79e, 2-1) n’a rien changé : plus de 15 ans après son dernier succès dans l’élite (1-0 contre le PSG, le 8 mai 2010), Le Mans retrouve la victoire en Ligue 1. Enfin, l’ESTAC Troyes a été battu pour la troisième fois d’affilée. Cette fois-ci, les joueurs de Stéphane Dumont ont subi la loi d’Angers (2-0), emmené par Prosper Peter (42e) et Amine Sbaï (57e). Le SCO est provisoirement sixième.

La suite après cette publicité

Les résultats du multiplex de 20h45

OL 4-0 Stade Rennais : Ernest Nuamah (7e, 30e), Zachary Athekame (49e) et Corentin Tolisso (76e)

Toulouse 3-2 Le Havre : Casper Tengstedt (49e s.p., 51e) et Thomas Jørgensen (79e) / Josh Maja (71e) et Ally Samatta (88e)

La suite après cette publicité

Le Mans 2-1 Lorient : Adil Bourabaa (3e) et Habibou Diallo (57e) / Isak Jensen (79e)

Angers 2-0 Troyes : Prosper Peter (42e) et Amine Sbaï (57e)