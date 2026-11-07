PSG : Luis Enrique convoque plusieurs jeunes pour la réception de Troyes

Le Paris Saint-Germain retrouve la Ligue 1 ce samedi soir avec la réception de Troyes au Parc des Princes (21h05), dans le cadre de la 10e journée. Pour cette rencontre, Luis Enrique a convoqué un groupe de 20 joueurs, toujours privé de plusieurs éléments blessés. Achraf Hakimi a également été laissé au repos par le technicien espagnol, qui a décidé de faire appel à plusieurs jeunes du centre de formation. Parmi eux, le milieu offensif Younes Idder, qui découvre le groupe professionnel, mais aussi Boly, récemment buteur face à Villarreal en Ligue des Champions. Mika Godts, fraîchement devenu papa, figure également dans la liste.

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Avec ces nombreuses absences, Luis Enrique continue donc de faire confiance à la jeunesse parisienne. Quentin Ndjantou, Dro et Senny Mayulu sont notamment présents, tout comme Désiré Doué et Warren Zaïre-Emery. Les cadres Vitinha, João Neves ou encore Willian Pacho sont également convoqués pour cette rencontre face au promu troyen, avec l’objectif de poursuivre sur une bonne dynamique en championnat.