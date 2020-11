L1 : le Lillois Jonathan Bamba élu joueur du mois d'octobre

Alors que la Ligue 1 va reprendre vendredi soir avec le début de la 11e journée, le verdict vient de tomber concernant le joueur du mois d'octobre. Pour rappel, Kylian Mbappé (Paris SG), Jonathan Bamba (LOSC) et Wissam Ben Yedder (AS Monaco) étaient les trois nommés. Et c'est le joueur de Lille qui a remporté le trophée.

Auteur d'un but et trois passes décisives en trois matches en octobre, Jonathan Bamba a reçu 41% des voix. Kylian Mbappé est lui deuxième avec 36% des suffrages, tandis que le Monégasque Wissam Ben Yedder est sur la dernière marche du podium (23%).