Valenciennes limoge son coach après une victoire 13-0
Engagé dans le cinquième tour de la Coupe de France, Valenciennes a infligé une sacrée raclée à la modeste équipe du CS Habarcq (D1). Vainqueur 13-0, l’équipe entraînée par Pierre Blois va donc pouvoir suivre le tirage au sort du sixième tour… qu’elle disputera sans son coach. L’actuel 15e du classement de Ligue 3 vient en effet d’annoncer le licenciement de Blois.
📄 𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲́ 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗹 : Le #VAFC informe que Pierre Blois s’est vu retirer la responsabilité de l’équipe première à compter de ce lundi 12 octobre. À compter de ce jour, Samuel Goethals assurera l’intérim à la tête de l’équipe professionnelle. Il sera assisté dans cette mission par Rudy Mater.— Valenciennes FC 🦢 (@VAFC) October 12, 2026
« Le VAFC informe que Pierre Blois s’est vu retirer la responsabilité de l’équipe première à compter de ce lundi 12 octobre. À compter de ce jour, Samuel Goethals assurera l’intérim à la tête de l’équipe professionnelle. Il sera assisté dans cette mission par Rudy Mater », peut-on lire dans le communiqué publié par le club nordiste.
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