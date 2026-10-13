FIFA : Gianni Infantino a un bureau à 4 millions d’euros dans une Trump Tower

La FIFA continue d’entretenir des relations particulièrement étroites avec Donald Trump. Selon une enquête du Monde, l’instance dirigée par Gianni Infantino a accepté de verser près de 4 millions de dollars de loyers sur sept ans et sept mois pour installer un bureau de représentation au 17e étage de la Trump Tower, à New York. Depuis juin 2025, la fédération mondiale loue ainsi 450 mètres carrés à la société Trump Tower Commercial LLC, présidée par Eric Trump, le fils du président américain. Un contrat signé en mai 2025, qui interroge d’autant plus que ces locaux seraient la plupart du temps inoccupés.

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Le patron de la FIFA, toujours très fragilisé, multiplie les marques de proximité avec le président américain, tandis que ce dernier bénéficie d’une exposition considérable grâce au football mondial. Cette location immobilière, conclue avec une société appartenant au clan Trump, donne une nouvelle dimension à cette relation et soulève des questions sur les intérêts économiques qui gravitent autour de l’instance internationale après le fiasco du projet FIFA Forward.