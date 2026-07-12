Equipe de France : Philippe Diallo répond à Mariano Rajoy après ses propos racistes

Philippe Diallo a vivement réagi, dimanche, aux propos de l’ancien Premier ministre espagnol Mariano Rajoy, qui avait qualifié l’équipe de France de sélection « sans Français » dans une tribune relayée par le quotidien espagnol El Debate qui n’a pas tardé à faire couler de l’encre. À deux jours de la demi-finale de la Coupe du Monde 2026 entre la France et l’Espagne, le président de la Fédération française de football a dénoncé des déclarations qu’il juge inacceptables.

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Les propos de Mariano Rajoy évoquant l'équipe de France comportent des relents de racisme intolérables.

Et interrogent sur le détestable climat qui génère de tels remugles.

Nos joueurs n'ont aucun certificat de nationalité à recevoir d'un ancien Premier ministre espagnol.… — Philippe Diallo (@PhilippeDiallo) July 12, 2026

« Les propos de Mariano Rajoy évoquant l’équipe de France comportent des relents de racisme intolérables. Et interrogent sur le détestable climat qui génère de tels remugles. Nos joueurs n’ont aucun certificat de nationalité à recevoir d’un ancien Premier ministre espagnol. L’équipe de France est la France », a écrit Philippe Diallo sur X.