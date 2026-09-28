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Serie A

Mercato : le Real Madrid recalé par un ancien de la maison

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Real Madrid @Maxppp

Il fait partie des meilleurs joueurs issus du centre de formation merengue de ces dernières années. Jacobo Ramón s’est ainsi affirmé comme un titulaire indiscutable dans la charnière centrale de Côme, en Serie A, et a vu sa cote exploser sur le marché. Comme l’indique AS, de nombreux clubs sont intéressés par ses services… dont le Real Madrid, qui songe à le rapatrier.

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Mais comme l’explique aussi le média, le défenseur central de 21 ans ne souhaite pas revenir au Real Madrid. Et pour cause, il privilégie le temps de jeu, et s’il quitte Côme, ce sera pour rejoindre un club où il pourrait être important. Ce qui s’annonce plutôt compliqué à Madrid. Les décideurs merengues ont d’ailleurs tenté le coup cet été, mais le joueur a dit non, car il ne souhaitait pas être le quatrième dans la hiérarchie. Les Madrilènes peuvent le faire revenir grâce à une option de rachat de 9 millions d’euros, alors que Chelsea et Arsenal le suivent de près.

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