L’Inter Milan veut recruter deux fils d’une de ses légendes

Homme fort de l’Inter Milan entre 2004 et 2013, Dejan Stankovic a marqué de son empreinte le club italien. L’ancien milieu défensif serbe a laissé un joli héritage puisque ses fils Stefan (25 ans), Filip (24 ans) et Aleksandar (20 ans) sont tous passés par les équipes jeunes de l’Inter Milan. Si le premier n’a pas continué comme professionnel, le deuxième est gardien titulaire de Venise, leader de la Serie B. De son côté, Aleksandar qui est milieu défensif comme son père est indiscutable du côté du FC Bruges.

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Partis de l’Inter Milan à l’été 2025, les deux joueurs pourraient revenir du côté de la Lombardie. Selon la Gazzetta dello Sport, cette perspective prend de l’épaisseur. En effet, l’Inter Milan qui souhaite remplacer Yann Sommer par le gardien de Tottenham Guglielmo Vicario aimerait faire de Filip Stankovic son numéro deux. L’Inter Milan qui dispose d’un pourcentage à la revente de 50% pourrait ainsi s’offrir le gardien à un prix réduit. Pour ce qui est d’Aleksandar Stankovic, le club lombard avait mis une clause de rachat dans son contrat. Ce qui lui permettrait ainsi de venir jouer la concurrence dans l’entrejeu.