Torino : le Red Star remporte la bataille pour Côme Bianay Balcot

Comme nous vous le révélions, Côme Bianay Balcot va bien poursuivre la saison au Red Star. Le défenseur de 21 ans quitte le Torino sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison, avec une option d’achat. Une arrivée qui vient concrétiser les discussions engagées ces dernières heures autour de l’ancien joueur de la Primavera du Toro, alors que plusieurs formations de Ligue 2 s’étaient également positionnées sur son profil.

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Déjà annoncé par nos soins comme une cible très suivie sur le marché, Bianay Balcot a finalement choisi de revenir en France pour relever le défi audonien. Le Torino, qui apprécie toujours le potentiel de son jeune défenseur et souhaite continuer à suivre son évolution, a donc accepté cette solution. Polyvalent, capable d’évoluer dans l’axe comme sur un côté, l’international français de jeunes vient ainsi renforcer l’arrière-garde du Red Star avec l’ambition de s’imposer rapidement dans son nouvel environnement.