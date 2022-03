Bernardo Silva va «s'asseoir avec Manchester City»

Le milieu portugais de Manchester City, Bernardo Silva, réalise une très bonne saison, alors qu'il était annoncé sur le départ l'été dernier. Auteur de 10 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues, l'ancien joueur de Monaco n'a manqué que 200 minutes de championnat après avoir été laissé sur le banc lors de la première journée face à Tottenham. Il a ensuite été titulaire à chaque match, laissant très rarement sa place en cours de match.

Redevenu une pièce maitresse du jeu de Pep Guardiola, le joueur formé à Benfica pourrait encore avoir des envies de départ. En tout cas, il préfère attendre la fin de saison pour décider de ce qu'il fera l'année prochaine. C'est ce qu'il a précisé à The Times : «à la fin de la saison, je vais m’asseoir avec Man City et voir ce qui est le mieux pour les deux côtés. Nous sommes au milieu de la saison et nous voulons gagner des trophées. Ce n’est pas le bon moment pour parler de mon avenir.»