AC Milan-PSG : les compositions probables

C’est soir de revanche pour l’AC Milan. Corrigé 3-0 au Parc des Princes il y a deux semaines, le club italien est obligé de s’imposer s’il veut garder une chance de se qualifier pour les huitièmes de finale. De son côté, le Paris Saint-Germain ne veut pas rater la belle occasion de faire un grand pas vers la qualification. Leader du groupe F avec deux points d’avance sur Newcastle et Dortmund et quatre sur les Rossoneri, le club de la capitale peut faire la bonne opération en s’imposant à San Siro.

Pour ce faire, Luis Enrique ne devrait pas faire dans l’originalité. L’Espagnol devrait reconduire un onze de départ aligné dans son 4-2-4 modulable avec Gianluigi Donnarumma dans les cages. Devant lui, ce devrait être du classique en défense avec Achraf Hakimi et Lucas Hernandez sur les côtés et une charnière centrale composée de Marquinhos et de Milan Skriniar. Dans l’entrejeu, la paire Warren Zaïre-Emery-Manuel Ugarte serait chargée de faire la loi.

Vitinha à la place de Lee

Annoncé comme titulaire, Kang-in Lee devrait finalement être préservé et c’est Vitinha qui devrait se charger de venir prêter main-forte à ses coéquipiers du milieu, tout en animant l’aile gauche de l’attaque. Sans surprise, Ousmane Dembélé devrait d’occuper du flanc droit. Enfin, Randal Kolo Muani serait à nouveau préféré à Gonçalo Ramos pour évoluer aux côtés de Kylian Mbappé.

En face, Stefano Pioli devrait aligner un 4-3-3 avec Maignan au but. L’arrière-garde milanaise, privée de Pierre Kalulu, devrait être composée du quatuor Calabria-Thiaw-Tomori-Hernandez. Un cran au-dessus, Loftus-Cheek, Krunic et Reijnders seront chargés de gagner la bataille du milieu. Devant, Pioli devrait faire confiance au trio Pulisic-Giroud-Leão.

