UEFA Nations League
Belgique : trois joueurs écartés dont Malick Fofana contre la France
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@Maxppp
Disposant d’un groupe élargi, le sélectionneur de la Belgique, Mark van Bommel, doit composer à quelques choix avant les rencontres de la Ligue des Nations en écartant certains éléments. Logiquement, Leandro Trossard et de Mike Penders ne seront pas présents puisqu’ils sont toujours blessés.
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Trois autres joueurs ne seront pas là. Ainsi, Kyriani Sabbe (FC Bruges) et Malick Fofana (Sunderland) ne feront pas partie de la feuille de match selon 7sur7. Les deux joueurs avaient déjà été écartés vendredi contre l’Italie (2-0). Le défenseur central Arthur Theate ne disputera pas la rencontre, ce qui profite à Koni De Winter qui n’avait pas été là contre la Nazionale.
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