Ligue des Champions, Luis Enrique : «ces trois blessés, c’est la pire nouvelle»

Le PSG s’est offert un nouveau succès de prestige en venant à bout du FC Barcelone (4-2), une semaine après avoir déjà battu Manchester City sur le même score. Il y a tout de même un gros point noir ce soir avec la sortie sur blessure d’Ousmane Dembélé en première mi-temps, puis de Marquinhos et de Khvicha Kvaratskhelia vers l’heure de jeu.

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Le premier semble souffrir d’une lésion à l’ischio-jambier gauche tandis que nous sommes toujours en attente pour les deux autres. «Je ne suis pas le docteur, a réagi Luis Enrique en conférence de presse. Il faut attendre demain pour savoir après les tests qu’ils feront. Ces trois blessés, trois joueurs importants, c’est la pire nouvelle. C’est comme ça le football de haut niveau.»