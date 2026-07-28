Bayern Munich : Manuel Neuer annonce la date de sa retraite

Légende du Bayern Munich et du football allemand, Manuel Neuer va disputer sa seizième saison avec le club bavarois, sa vingt et unième en Bundesliga (5 saisons à Schalke 04). Le gardien de 40 ans qui sort d’un dernier exercice décevant à l’image de sa Coupe du Monde 2026 devrait être plus concurrencé par sa doublure Jonas Urbig. D’ailleurs, la saison 2026/2027 devrait être sa dernière avec le Rekordmeister.

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Interrogé par Bild, il a fait part de son envie d’arrêter à l’été 2027 : «Je ne joue pas en me disant : "C’est mon dernier match", même si c’est peut-être la dernière fois que je foule la pelouse d’un stade. Mais il semble bien que je vais prendre ma retraite. J’aurais probablement arrêté dans 85 % des cas (à la fin de la saison dernière ndlr), mais c’est tout simplement un plaisir de jouer dans cette équipe, avec ce staff technique. Nous avons toujours la possibilité de jouer tous les titres. Nous sommes au sommet de notre art collectivement. C’est pourquoi cette équipe, cet effectif et la structure que nous avons au club font partie des 15 % pour lesquels je me suis dit : je dois absolument continuer. C’est tout simplement un plaisir.»