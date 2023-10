PSG - Strasbourg : les paris osés mais gagnants de Luis Enrique

Retour de la Ligue 1 ce weekend après une trêve internationale pour les sélections nationales. Le Paris Saint-Germain avait l’objectif de faire le plein de points à domicile ce samedi après-midi, contre le Racing Club de Strasbourg, lors de la 9ème journée du championnat français, avant d’ouvrir les portes de son Parc des Princes mercredi soir à l’AC Milan en Ligue des Champions. Et pour ce duel face aux joueurs de Patrick Vieira, l’entraîneur espagnol, Luis Enrique a effectué quelques changements surprises dans son dispositif en alignant, dans un 3-4-1-2 modulable, Carlos Soler au poste inédit de piston droit. A noter également les retours dans le onze de départ du Coréen Kang-in Lee et de l’Espagnol Fabian Ruiz. Un moyen d’offrir du temps de jeu à certains éléments mais aussi de faire souffler des cadres comme Manuel Ugarte et Achraf Hakimi.

La suite après cette publicité

Des prises de risques signées Luis Enrique qui ont pourtant bien porté ses fruits ce samedi, alors que le natif de Gijon avait été remis en question pour de bien étonnantes décisions contre Newcastle en C1 : «C’est toujours difficile quand vous menez 2-0 à la pause. On a insisté pour avoir une bonne possession et créé le plus d’occasions possible. Je dois dire que c’est une performance importante et j’en suis content. On joue dans ce système (3-3-4) quand on joue vers l’avant mais on peut jouer différemment. On essaye d’être vers l’avant le plus rapidement possible. C’est notre philosophie. Les joueurs et l’équipe essayent de s’améliorer à chaque match», a expliqué l’entraîneur espagnol à nos confrères de Prime Video, analysant ainsi ce curieux système qui en a étonné plus d’un lors de l’annonce du onze de départ parisien.

À lire

PSG - Strasbourg : le soulagement de Nordi Mukiele de retour sur les pelouses

3-4-1-2 avec Soler piston !

Alors que son nom a été mentionné dans des rumeurs de départ pour le prochain mercato d’hiver plus tôt dans la semaine, Carlos Soler avait l’occasion de répondre présent sur le pré, ce samedi contre Strasbourg, et il n’a pas loupé de saisir l’opportunité. Auteur d’un but et d’une passe décisive, Soler a brillé par son efficacité : «Il y avait une crainte suite au match de Nice. Il fallait bien mieux faire. L’équipe a bien su réagir et a bien géré cette fin de match et nous avons pu faire entrer plusieurs joueurs. Dans ce nouveau rôle, j’ai dû trouver des nouveaux repères. La façon d’attaquer de l’équipe m’a permis d’avoir un rôle plus offensif. Finalement, je me suis bien accommodé à ce nouveau rôle», a expliqué l’ancien joueur de Valence au micro de Prime Video après la victoire de son équipe. Lui qui a été élu homme du match par la rédaction de FM, a affiché une solide ligne de 85 ballons joués, 4 gagnés avec 67 passes réussies sur les 71 tentées.

La suite après cette publicité

Même constat pour l’ancien joueur du Napoli, Fabián Ruiz. Il n’avait plus été titulaire avec Paris depuis le score vierge face à Clermont le 30 septembre. Lui aussi a ramassé quelques critiques depuis le début de saison. Mais il a répondu présent aujourd’hui en s’offrant même un but (77e), son quatrième avec le club de la capitale : «Oui, je pense que je me suis senti très bien, je suis heureux du but, mais surtout de la victoire. C’est toujours agréable de marquer, et encore plus sur notre pelouse. Et puis, il faut que j’en profite quand j’ai des minutes, j’essaie de faire de mon mieux. Et maintenant, je vais continuer à travailler», a quant à lui précisé le milieu espagnol.

Luis Enrique a ensuite analysé plus longuement en conférence de presse l’apport des deux internationaux de la Roja : «Ce sont deux joueurs que je connais parfaitement. Je les ai eu sous mes ordres à plusieurs reprises en sélection. Ils ont profité de leurs minutes en réalisant un très bon match. Ils ont participé aux trois buts. C’est important pour ces joueurs qui jouent parfois moins. Ils ont une opportunité et en ont tiré parti. C’est positif pour l’équipe et le rendement de tout le monde. Nul doute que dans un grand club comme le PSG, il ne faut pas se louper quand un joueur se voit offrir une chance de briller». Une saison de football est une histoire d’opportunités à saisir. Et les deux Espagnols du PSG l’ont parfaitement compris, à quelques jours du choc face aux Rossoneri en Ligue des Champions.