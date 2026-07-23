Monaco a proposé 4 M€ pour Yahia Jlidi

Très active sur le marché des transferts estival, l’AS Monaco cherche à concilier expérience et jeunesse pour renforcer son secteur offensif. Si le club de la Principauté souhaite attirer des noms bien connus de la Ligue 1, à l’image de Matthis Abline, il s’est également positionné sur une autre valeur sûre de notre championnat en ciblant Mohamed-Ali Cho comme nous vous l’avons révélé il y a quelques jours. Cependant, les exigences financières de Nice dans ce dossier constituent un frein majeur, le joueur étant pour l’instant jugé trop onéreux pour les finances monégasques. Face à cette situation, la direction asémiste a décidé de revoir ses plans pour se tourner vers un profil beaucoup plus jeune, confirmant ainsi sa stratégie historique de dénicher et développer les pépites de demain.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, le club du Rocher a en effet totalement flashé sur Yahia Jlidi, un milieu offensif gauche de 17 ans (qui a fait une dizaine de banc en pro au SCO) au profil particulièrement explosif qui possède quelques similitudes toutes proportions gardées à un Sofiane Boufal. Évoluant au sein de l’équipe U17 du SCO d’Angers depuis 2024, le jeune international U17 tunisien dispose actuellement d’un contrat aspirant pro courant jusqu’en 2027. Preuve de son fort intérêt, l’ASM a d’ores et déjà formulé une offre concrète de 4 millions d’euros au club de l’Anjou pour s’attacher ses services. Toutefois, la direction angevine ne compte pas brader sa pépite si facilement : le SCO souhaite d’abord lui faire signer son tout premier contrat professionnel dans l’espoir de le céder à Monaco à un tarif beaucoup plus élevé.