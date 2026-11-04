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La légende colombienne David Ospina prend sa retraite à 38 ans

Par Jordan Pardon
3 min.
David Ospina @Maxppp

Connu en France pour ses six années passées à l’OGC Nice (2008-2014), David Ospina a annoncé mettre un terme à sa carrière professionnelle à l’âge de 38 ans. Passé par Arsenal, Naples ou encore Al-Nassr, le portier colombien avait également participé à la Coupe du Monde 2026 avec les Cafeteros, sans pour autant jouer la moindre minute. Il avait aussi disputé 5 Copa America avec son pays, atteignant la finale en 2024.

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«Au football je dis merci ! Je ne l’abandonne pas… mais je suis reconnaissant ! Ce fut un beau voyage ! J’irai désormais là où le sourire me mène», a écrit le gardien colombien dans une publication Instagram. Ospina aura disputé plus de 600 matchs durant sa carrière, dont 131 avec la Colombie, ce qui fait de lui le joueur le plus capé de l’histoire de la sélection, à hauteur de James Rodriguez.

Pub. le - MAJ le
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