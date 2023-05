PSG : le CUP appelle à une nouvelle mobilisation devant la Factory

La suite après cette publicité

Le CUP tape du poing sur la table. Alors que le PSG traverse actuellement une crise de résultats et une actualité tourmentée par le voyage de Lionel Messi en Arabie Saoudite, en plus des récentes accusations de racisme ciblant Christophe Galtier, le groupe de supporters a appelé à l’unité ce mercredi, en convoquant les fidèles du club à la Factory.

«Nous appelons tous les sincères amoureux du club à nous rejoindre demain (aujourd’hui), mercredi 3 mai 2023 à 18h devant la Factory, afin d’avoir enfin des réponses à nos demandes et revendications, insiste le communiqué. Il est temps que les choses bougent et que l’institution Paris Saint Germain retrouve son âme, son esprit parisien et sa splendeur. L’évènement doit être pacifique, le but est de faire avancer les choses de manière structurée et intelligente.» Un appel à la mobilisation qui intervient seulement deux jours après le coup de gueule passé par le CUP. Dans la foulée de la débâcle parisienne face à Lorient (1-3), les Ultras avaient en effet réclamé la démission de toute la direction parisienne.

