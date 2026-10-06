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Lionel Messi en pleurs dans le bus avant son dernier match avec l’Argentine

Par Aurélien Macedo
1 min.
Lionel Messi après la défaite de l'Argentine contre l'Espagne @Maxppp
Argentine 1-0 Bénin

Alors que le match amical entre l’Argentine et le Bénin va débuter et célébrera le dernier match de Lionel Messi avec l’Argentine, la légende de l’Albiceleste est arrivée en bus avec ses coéquipiers.

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Face à la foule venue en nombre le saluer et le fait qu’il allait disputer son dernier match avec son pays, Lionel Messi a fondu en larmes dans le bus l’emmenant à l’Estadio Monumental de Buenos Aires.

Pub. le - MAJ le
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