Monaco prêt à tout pour dégraisser

Neuvième du dernier classement de Ligue 1, l’AS Monaco ne pourra pas compter sur la manne financière d’une Coupe d’Europe. De quoi mettre un peu plus de pression à un club durement touché par la crise financière liée à la pandémie de coronavirus. Et depuis plusieurs semaines, le vice-président Oleg Petrov tente par tous les moyens de faire des économies. A commencer par réclamer une baisse de salaire de ses joueurs.

Une mission compliquée. Ensuite, le dirigeant russe veut procéder à un dégraissage massif. Avec plus de 30 joueurs sous contrat, Monaco est obligé de forcer des départs pour alléger sa masse salariale (la 2e de Ligue 1). Récemment, l'AFP affirmait que le club princier cherchait à se débarrasser de pas moins de 30 éléments ! Une volonté de lâcher du lest qui ne cesse de se confirmer.

Outre les joueurs prêtés non conservés (Adrien Silva, Tiémoué Bakayoko, islam Slimani) et les fins de contrat (Danijel Subasic, Jemerson, Diego Benaglio ou encore Moussa Sylla), L'Equipe confirme que les défenseurs Kamil Glik et Guillermo Maripan, dont le profil est très apprécié en Premier League, ne seront pas retenus. Prête à tout pour dégraisser, l'ASM serait également disposée à baisser l'option d'achat de 14 M€ négociée avec Everton pour Djibril Sidibé ! Une bonne nouvelle pour des Toffees ravis du Français.