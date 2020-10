Belgique : Thibaut Courtois forfait pour les prochains matches des Diables Rouges

Mauvaise nouvelle pour la Belgique et le Real Madrid. Convoqué pour disputer les rencontres des Diables Rouges durant cette trêve internationale, Thibaut Courtois ne pourra finalement pas jouer avec sa sélection. Blessé, le gardien âgé de 28 ans va quitter le rassemblement.

L'inquiétude est donc de mise du côté de la Casa Blanca, d'autant plus que le type de blessure n'a pas été dévoilé. Cependant, d'après les médias espagnols, il s'agirait d'une simple alerte musculaire.

UPDATE: @thibautcourtois will be leaving the camp after his medical check-up. He is not fit to play.