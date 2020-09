Le PSG joue avec le feu pour la prolongation de Kylian Mbappé

Il l'a encore prouvé dimanche à Nice, Kylian Mbappé (21 ans), de retour après avoir été testé positif au Covid-19, apporte quelque chose en plus au Paris SG. Le club de la capitale en est bien conscient et aimerait évidemment prolonger son contrat, qui court actuellement jusqu'en juin 2022. Antero Henrique, en son temps, avait déjà initié un rapprochement avec l'international tricolore et son entourage.

Son successeur Leonardo a repris le flambeau, et ce, même si les discussions n'avancent pas très vite. Selon L'Équipe, le directeur sportif parisien joue d'ailleurs quelque peu avec le feu dans ce dossier déjà brûlant. D'une part, l'attaquant et ses proches n'ont pas compris pourquoi le Brésilien et le club étaient restés muets après une information publiée par le Sunday Times selon laquelle le n° 7 avait fait part à sa direction de son envie de quitter le navire à l'été 2021. Information erronée d'après le quotidien sportif...

Et si le départ de Ferrer pesait ?

D'autre part, les Rouge-et-Bleu se préparent au départ de Luis Ferrer, l'un des grands artisans de la venue du champion du monde 2018 en provenance de l'AS Monaco à l'été 2017. Une donnée qui a forcément son importance, car l'Argentin est l'un des interlocuteurs privilégiés du clan Mbappé, notamment de son père, qu'il accompagne souvent au Stade de France pour assister aux matches des Bleus.

Ce départ pourrait froisser la star parisienne qui voit, dans le même temps, le Real Madrid et Liverpool continuer leur cour assidue. Leonardo devra trouver les bons arguments pour reprendre la main. Sa capacité à verrouiller le natif de Paris sera épiée au même titre que sa fin de mercato, qui s'annonce très tendue, entre dégraissage souhaité et renforts de dernière minute à trouver...