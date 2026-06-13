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Thibaut Courtois juge l’arrivée de Mourinho au Real Madrid

Par Tom Courel
1 min.
coirtpis @Maxppp

Présent en conférence de presse hier avec la Belgique, Thibaut Courtois a évoqué l’arrivée de José Mourinho au Real Madrid. Et le portier des Diables Rouges n’a pas caché qu’il y avait eu quelques accrochages avec lui lorsqu’il évoluait à Chelsea. « Par exemple, il m’a laissé sur le banc contre Everton parce que j’avais dégagé deux fois depuis l’aile lors du match précédent contre Aston Villa. C’était sa façon de me provoquer » a-t-il indiqué aux médias.

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Avant de poursuivre positivement sur l’ancien coach de Benfica. « Mourinho est un entraîneur très direct. Je suis pareil. Nos relations ont toujours été excellentes ». Désormais, l’annonce officielle de l’arrivée du coach dans la capitale espagnole va certainement faire du bruit. Quoi qu’il en soit, les deux hommes auront l’occasion de se retrouver après leur épopée à Londres (2013-2015), dès la rentrée prochaine.

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