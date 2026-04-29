Liga Portugal
Benfica cherche déjà un remplaçant à José Mourinho
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@Maxppp
Hier, The Athletic a révélé que Florentino Pérez a fait de José Mourinho son candidat numéro 1 pour le banc du Real Madrid. Une information confirmée par certains médias et démentie par d’autres, qui précisent toutefois que le Special One figure parmi les prétendants à ce poste prestigieux. Ce mercredi, Record dévoile une information plutôt intéressante à ce sujet.
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En effet, Benfica, où officie actuellement le natif de Setubal, est déjà en train de scruter le marché pour lui trouver un remplaçant en cas de départ. Le nom de Marco Silva, en fin de contrat à Fulham en juin prochain, est cité. Affaire à suivre…
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