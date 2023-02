LdC : Jürgen Klopp en remet une couche sur le choix du Stade de France

Jürgen Klopp n’a pas oublié la finale de la Ligue des Champions en mai dernier au Stade de France. Plus que la défaite face au Real Madrid (1-0), c’est l’organisation de ce match qu’il ne digère pas. «Je comprends qu’ils aient dû changer de lieu quelques mois avant l’événement et c’est difficile. Mais l’installer dans un stade qui n’est pas utilisé régulièrement, mais seulement pour quelques grands événements de temps en temps… Par exemple, et je prends celui-ci parce que je suis Allemand, Berlin est une grande ville avec suffisamment d’hôtels, habituée à avoir de gros événements avec 70.000 personnes au stade de toutes les deux semaines.» Pour rappel, des milliers de supporters anglais s’étaient retrouvés coincés en divers endroits aux abords de l’enceinte, mais aussi contraints de ne pas rentrer dans le stade à cause de soi disant faux billets. Un rapport indépendant vient de dévoiler tous les manquements à l’organisation d’un tel événement. Il fustige notamment les pouvoirs publics français mais aussi l’UEFA qui a permis la tenue de la rencontre.

C’est en réaction à ce rapport que le coach des Reds en a remis une couche lors d’une interview au média de son club. «Il y avait des possibilités pour trouver un meilleur endroit que la France» interpelle-t-il, alors que le match avait été relocalisé à Saint-Denis. Initialement, il aurait dû avoir lieu à Saint-Pétersbourg mais le déclenchement de la guerre en Ukraine a contraint l’UEFA à revoir le lieu de cette finale. «Les grands événements sont régulièrement organisés. Quand vous êtes sous pression, que le temps défile, il faut prendre les bonnes décisions. C’est la responsabilité de certaines personnes. J’espère qu’ils vont écouter et apprendre» poursuit Klopp, rappelant au passage que lors de la précédente finale au Stade de France en 2006 (Arsenal-Barça) il y avait déjà eu des problèmes. «Ils savaient que ça n’avait pas très bien marché.»

