Accord Chelsea - Newcastle pour Lewis Hall

À la recherche de liquidités après avoir (encore) énormément dépensé cet été, Chelsea entend poursuivre son dégraissage et a ainsi placé sur sa liste des joueurs transférables plusieurs noms dont celui de Lewis Hall. Lors de l’exercice précédent, le latéral anglais a pas mal dépanné dans le couloir gauche en disputant 15 rencontres toutes compétitions confondues avec les Blues. Suffisant pour susciter l’intérêt de Newcastle, comme nous l’évoquions la veille.

Ce vendredi, il s’avère qu’il y a du nouveau dans ce dossier car le jeune joueur de 18 ans va prendre la direction du comté de Tyne and Wear. Selon The Telegraph, les deux clubs anglais sont tombés d’accord pour le prêt avec option d’achat obligatoire fixée à 35 M€ pour le natif de Slough. Le paiement différé de ce transfert permet aux Magpies de contourner le fair-play financier et à Chelsea de récupérer un joli chèque in fine. Affectionné par Eddie Howe pour sa polyvalence et son volume de jeu, Lewis Hall est attendu à Newcastle pour effectuer sa visite médicale.