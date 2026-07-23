Crysencio Summerville à Al-Hilal, c’est fait !

Un temps annoncé au Paris Saint-Germain et plus récemment à l’AS Roma, Crysencio Summerville (24 ans) va quitter l’Europe. Joueur de West Ham depuis deux saisons, l’ailier hollandais va signer à Al-Hilal. The Athletic annonce d’ailleurs que l’opération est bouclée.

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Le média dévoile que Crysencio Summerville a paraphé un contrat de quatre ans avec la formation saoudienne et qu’il touchera environ 12 M€ par saison. De son côté, West Ham réalise une belle plus-value. Après avoir acheté le Batave pour 29 M€ en 2024, les Hammers le revendent en échange de 70 M€.