Tout savoir sur les barrages des coupes d'Europe

Ce premier tour des coupes d'Europe s'achève ce soir avec les derniers matches des phases de groupes de Ligue Europa et de Ligue Europa Conférence. Il faut le rappeler, l'UEFA a réintroduit une 3e compétition continentale cette saison pour toujours plus de matches, et désengorgée l'Europa League, dont la présence de 48 équipes (contre 32 dans la nouvelle formule) lui faisait perdre de son intérêt. Mais qui dit nouveau trophée, dit aussi nouvelles règles. L'UEFA s'est même bien amusée car les trois coupes d'Europe communiquent entre elles, comme nous le rappelons dans cet article.

Il y a d'abord la Ligue des Champions. Comme c'est déjà le cas depuis de nombreuses années, les deux premiers de chaque groupe filent en 8e de finale, alors que les 3es sont reversés en Ligue Europa. C'est ici que l'on note une première différence. Ils n'iront pas en 16e de finale mais en barrages aller-retour (17 et 24 février 2022) pour affronter les 2es des groupes de Ligue Europa. Le vainqueur de cette double confrontation se qualifiera en 8e de finale et rejoindra les 1ers de groupes. La suite de la compétition aura un format classique avec une finale sur un match unique qui aura lieu au stade Sánchez-Pizjuán de Séville le 18 mai.

Des 3es reversés en barrages

Le vainqueur de cette compétition obtiendra un précieux sésame, celui de se qualifier pour l'édition suivante de la Ligue des Champions. En parallèle, le parcours européen des équipes qui termineront 3es de la phase de poules de Ligue Europa ne s'arrêtera pas là. À l'instar de l'OM, qui ne doit pas perdre face au Lokomotiv Moscou ce soir (à suivre en live commenté sur notre site) pour finir 3e, ces clubs seront à leur tour reversés mais cette fois en Ligue Europa Conférence. Ensuite, c'est le même procédé que pour la C3.

Pas de qualification directe en 8e de finale comme c'était la norme jusqu'à cette année. Le logiciel change et il faudra passer par des barrages face aux équipes qui ont terminé à la 2e place dans les groupes de Ligue Europa Conférence. À la suite de cette double confrontation, le vainqueur poursuivra sa route en 8e de finale pour rencontrer un vainqueur de groupe sous la forme d'un match aller-retour. La suite, on la connaît avec un parcours classique jusqu'à une finale sur un match sec. Cette dernière se tiendra le 25 mai 2022 au stade National Arena de Tirana. Le lauréat se qualifiera en Europa League la saison suivante.